У московских птиц начался брачный период и поиск мест для гнездования
- Автор:
- Uwis
- Дата публикации:
- 22:27
-
- 15
Кто-то еще танцует перед потенциальной супругой, а уже образовавшиеся пары подыскивают место для гнездования. Скворцам повезло больше всех - по всей Москве развешено много скворечников на любой вкус. Кто выбрал себе жилище - уже приводят его в порядок, очищают от накопившегося мусора. А многие пары красных уток устраивают гнезда на чердаках "хрущевок" и после появления птенцов отводят их на близлежащие водоемы.
- 15
Комментарии (0)