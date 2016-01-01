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У московских птиц начался брачный период и поиск мест для гнездования

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:27
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Кто-то еще танцует перед потенциальной супругой, а уже образовавшиеся пары подыскивают место для гнездования. Скворцам повезло больше всех - по всей Москве развешено много скворечников на любой вкус. Кто выбрал себе жилище - уже приводят его в порядок, очищают от накопившегося мусора. А многие пары красных уток устраивают гнезда на чердаках "хрущевок" и после появления птенцов отводят их на близлежащие водоемы.

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