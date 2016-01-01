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Главная  /  Репортажи  /  С 1 апреля в Москве заработает новая выделенная полоса по улице Воздвиженка

С 1 апреля в Москве заработает новая выделенная полоса по улице Воздвиженка

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:43
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С 1 апреля в Москве заработает новая выделенная полоса по улице Воздвиженка от площади Арбатские Ворота до Моховой: по этой полосе будет курсировать автобус магистрального маршрута М2, которым уже ежедневно пользуются около 17 тысяч пассажиров. Сейчас общественный транспорт вынужден с Нового Арбата сворачивать на Знаменку, поэтому всего 500 метров выделенной полосы по Воздвиженке сэкономят москвичам до 30 минут. Кроме выделенной полосы навстречу основному движению, на Воздвиженке появятся также две новые остановки в непосредственной близости от входов в метро "Арбатская" и "Библиотека им. Ленина", что создаст новые удобные пересадки. Пассажиропоток при этом должен увеличиться на 30%. В дальнейшем планируется запустить автобус, который свяжет Кутузовский проспект и Новый Арбат с проспектом Мира.

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