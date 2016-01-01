И Солнце и Ненастье в Тамбовской области

Автор: Vladimir Dubrovsky Дата публикации: 01:10

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Переменчивая погода наблюдается уже второй день в Тамбовской области, то светит солнце, то поднимается сильный ветер и идет сильный снег с метелью. К вечеру погода все же успокоилась, небо стало ясным и температура воздуха начала активно понижаться, днем же температура воздуха держалась около нулевой отметки. Стоит отметить что из-за сильного ветра, который продолжается уже четвертый день, во многих местах можно наблюдать поломанные ветки деревьев.