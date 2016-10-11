УК Орион захватывает многоквартирный дом в ЖК Кристалл в Москве при помощи боевиков (29.03.2017 г.)

Автор: Miznikm Дата публикации: 01:31

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УК Орион захватывает многоквартирный дом номер 49 в ЖК Кристалл на Смольной улице в Москве при помощи боевиков из Дагестана. Жители данного дома на общем собрании собственников выбрали другую управляющую компанию, которая исправно выполняет свои обязанности, однако отстраненная от работы УК Орион при помощи наёмников продолжает терроризировать людей, ломает общедомовое имущество и баррикадируется в технических помещениях, отвечающих за свет, тепло и вентиляцию. Только при помощи сотрудников полиции, спустя несколько часов после захвата дома, удается вывести боевиков на улицу и хотя бы опечатать технические помещения. Тем не менее, полностью устранить их из дома не берется даже полиция.