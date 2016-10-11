В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

На северо-востоке столицы совершено нападение на сотрудников связи

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  УК Орион захватывает многоквартирный дом в ЖК Кристалл в Москве при помощи боевиков (29.03.2017 г.)

УК Орион захватывает многоквартирный дом в ЖК Кристалл в Москве при помощи боевиков (29.03.2017 г.)

Автор:
Miznikm
Дата публикации:
01:31
  • 11
  • 0

УК Орион захватывает многоквартирный дом номер 49 в ЖК Кристалл на Смольной улице в Москве при помощи боевиков из Дагестана. Жители данного дома на общем собрании собственников выбрали другую управляющую компанию, которая исправно выполняет свои обязанности, однако отстраненная от работы УК Орион при помощи наёмников продолжает терроризировать людей, ломает общедомовое имущество и баррикадируется в технических помещениях, отвечающих за свет, тепло и вентиляцию. Только при помощи сотрудников полиции, спустя несколько часов после захвата дома, удается вывести боевиков на улицу и хотя бы опечатать технические помещения. Тем не менее, полностью устранить их из дома не берется даже полиция.

  • 11
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

37 0
30.03 22:43 | Uwis
С 1 апреля в Москве заработает новая выделенная полоса по улице Воздвиженка
125 2
29.03 19:08 | Max_019
На Дубнинской улице в Москве столкнулись 3 автомобиля
104 0
11.10.2016 14:15 | Sargo
Обстановка у здания на Садово-Триумфальной улице, где утром произошел рейдерский захват
1893 7
22.10.2015 17:09 | BuchM
Рейдерский захват со стрельбой в городе Щёлково (21.10.15)