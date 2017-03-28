Пожарно-тактические учения на станции «Бабушкинская» Московского метрополитена (28.03.2017 г.)

Автор: Стрелец Дата публикации: 03:36

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28 марта 2017 года прошли пожарно-тактические учения на станции «Бабушкинская» Московского метрополитена.

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181757

В ходе учений были задействованы пожарно-спасательные подразделения гарнизона пожарной охраны Москвы в количестве 20 единиц пожарно-спасательной техники и более 60 человек личного состава. На данные учения также были привлечены силы и средства Главного управления МВД России по городу Москве, Центра экстренной медицинской помощи, аварийно-спасательная бригада ВГСЧ Московского метрополитена, «Центроспас», органы местного самоуправления.По легенде учений, в результате взрыва во втором вагоне, произошло возгорание, состав остановился в тоннеле в 30-ти метрах от входа в тоннель. Пожар распространяется с линейной скоростью 1,5 метра в минуту, по сгораемой отделке, создалось плотное задымление в тоннеле, есть угроза перехода огня на соседние вагоны. Машинист поезда сообщает о сложившейся ситуации в диспетчерскую, после чего дежурный по станции передает о пожаре на «101». Со слов дежурного есть пострадавшие, необходима эвакуация. В ходе учений пожарные и спасатели в условиях, приближенных к реальности, отрабатывали взаимодействие со службами метрополитена и специальными службами, спасение людей, способы работы с пострадавшими, возможности поиска и транспортировки пострадавших в условиях станции метрополитена, а также приемы и способы тушения пожаров.