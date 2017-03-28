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Главная  /  Репортажи  /  Фура, груженная вином, столкнулась с тепловозом на юго-востоке Москвы

Фура, груженная вином, столкнулась с тепловозом на юго-востоке Москвы

Автор:
denis947
Дата публикации:
04:17
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В районе двух часов ночи на юго-востоке Москвы произошло серьезное ДТП. На Иловайской улице в районе железнодорожной станции Перерва Курского направления МЖД тепловоз протаранил фуру, пересекавшую железнодорожные пути по переезду. В результате столкновения, прицеп с ящиками вина, деформировался и перевернулся на бок. Бутылки вина и ящики раскидало по железнодорожным путям. Скорость тепловоза в момента аварии была небольшой, что помогло избежать более серьезных последствий аварий. Водитель фуры не пострадал. На место ЧП прибыли пожарно-спасательные подразделения МЧС, бригады дорожников и восстановительный поезд. С помощью тепловоза фуру удалось вернуть на колеса и стащить с железнодорожного полотна, а после длинномер сам съехал с переезда на безопасное расстояние. Движение электропоездов не прерывалось, авария произошла на путях разгрузки грузов.

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