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Дерево упало на жилой дом от сильного ветра в Новосибирске

Автор:
Аноним
Дата публикации:
17:07
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В Новосибирске огромный тополь сломался и упал на девятиэтажку. Падение дерева произошло из-за сильных порывов ветра.

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