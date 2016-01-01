Дерево упало на жилой дом от сильного ветра в Новосибирске

Автор: Аноним Дата публикации: 17:07

16

16 0

В Новосибирске огромный тополь сломался и упал на девятиэтажку. Падение дерева произошло из-за сильных порывов ветра.