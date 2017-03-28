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Ветер в Новосибирске ломает деревья

Автор:
Аноним
Дата публикации:
08:47
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Сильный ветер поднялся минувшей ночью в Новосибирске. Об этом рассказывает мобильный репортёр и присылает кадры с последствиями разбушевавшейся стихии.

По словам автора видео, порывами ветра сломало дерево в Октябрьском районе города. Тополь, как видно на кадрах, переломился, словно спичка, и упал на панельную девятиэтажку.

По данным метеорологов, порывы ветра этой ночью в Новосибирске достигали 15 м/с.
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