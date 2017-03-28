Ветер в Новосибирске ломает деревья

Автор: Аноним Дата публикации: 08:47

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Сильный ветер поднялся минувшей ночью в Новосибирске. Об этом рассказывает мобильный репортёр и присылает кадры с последствиями разбушевавшейся стихии.

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13 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181765