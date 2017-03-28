Умная собака умилила автомобилиста в Усолье-Сибирском

Автор: Александр Дата публикации: 08:24

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В Усолье-Сибирском бездомная собака отличилась знанием правил дорожного движения.

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13 1 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181767

Это видео запечатлел мобильный репортёр днём 29 марта. На кадрах видно, как собака уверенно и спокойно начинает переходить проезжую часть - в установленном месте. В свою очередь, машина притормаживает перед добропорядочным животным, и четвероногий друг успешно переходит дорогу."Умная собака-пешеход!" - пишет автор видео.