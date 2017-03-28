Умная собака умилила автомобилиста в Усолье-Сибирском
- Автор:
- Александр
- Дата публикации:
- 08:24
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- 13
В Усолье-Сибирском бездомная собака отличилась знанием правил дорожного движения.Это видео запечатлел мобильный репортёр днём 29 марта. На кадрах видно, как собака уверенно и спокойно начинает переходить проезжую часть - в установленном месте. В свою очередь, машина притормаживает перед добропорядочным животным, и четвероногий друг успешно переходит дорогу.
"Умная собака-пешеход!" - пишет автор видео.
- 13
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