Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

"Пробка" из судов собралась в Керченском проливе

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Умная собака умилила автомобилиста в Усолье-Сибирском

Умная собака умилила автомобилиста в Усолье-Сибирском

Автор:
Александр
Дата публикации:
08:24
  • 13
  • 1

В Усолье-Сибирском бездомная собака отличилась знанием правил дорожного движения.

Это видео запечатлел мобильный репортёр днём 29 марта. На кадрах видно, как собака уверенно и спокойно начинает переходить проезжую часть - в установленном месте. В свою очередь, машина притормаживает перед добропорядочным животным, и четвероногий друг успешно переходит дорогу.

"Умная собака-пешеход!" - пишет автор видео.
  • 13
  • 1

Комментарии (1)

  • mreportertv_2
    09:12
    Уважаемый автор, уточните, пожалуйста, в каком году были сделаны эти кадры?
Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

38 0
30.03 16:00 | mamamisha
Пыльная уборка улиц в Москве
23 0
30.03 12:38 | boris2800
Дорожный знак сорвало ветром, после чего он влетел в автомобиль в Ростове-на-Дону (28.03.17.)
21 0
30.03 08:56 | Uwis
На двух пешеходных переходах на площади Арбатских Ворот установили светофоры
37 0
29.03 15:51 | mreportertv
На Байкале спасли молодую косулю
31 0
15.03 12:40 | Демидова Наталья
Проблемный пешеходный переход в Самаре