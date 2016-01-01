Морозное утро пятницы в столице
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 10:37
-
- 18
Морозное утро пятницы в столице. В выходные будет потепление до 12 градусов тепла.
- 18
Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале
Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае
В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших
В Перми на улице Сивкова произошёл пожар
Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве
Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве
Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве
На западе столицы выгорела квартира
Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы
Морозное утро пятницы в столице. В выходные будет потепление до 12 градусов тепла.
Мобильный репортер принимает репортажи, в которых есть хотя бы одно фото или видео. К сожалению, Вы пока не добавили ни одного.
Чтобы добавить видео или фото к репортажу нажмите кнопку "Файлы", которая находится в нижней части формы создания репортажа.
Комментарии (0)