Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Морозное утро пятницы в столице

Морозное утро пятницы в столице

Автор:
Max_019
Дата публикации:
10:37
  • 18
  • 0

Морозное утро пятницы в столице. В выходные будет потепление до 12 градусов тепла.

  • 18
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

12 0
12:13 | Гринфельд Павел
Новая фотовыставка посвященная 145-летию Государственного исторического музея открыта на станции «Выставочная»
16 0
10:37 | Uwis
Погожий солнечный день завершит рабочую неделю в Москве