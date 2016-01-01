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Главная  /  Репортажи  /  "Дорога ужаса" лежит в посёлке Верховье Орловской области

"Дорога ужаса" лежит в посёлке Верховье Орловской области

Автор:
Михаил Фролов
Дата публикации:
09:03
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Жители посёлка Верховье возмущены состоянием проезжей части на улице Ленина - в районном центре посёлка городского типа.

Асфальтовое полотно здесь превратилось в решето. А после дождя многочисленные выбоины превратились в опасные лужи. Ямы местами настолько глубокие, что мобильный репортёр погрузил ноги в воду - буквально по щиколотку. "Тут луж столько, что хватит на весь посёлок, протяженность 3 километра - от конца до конца. И таких луж не сосчитать!" - рассказывает местный житель.

"Словно капли нервов у водителей - каждая такая лужица," - отмечает мобильный репортёр.
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