"Дорога ужаса" лежит в посёлке Верховье Орловской области

Автор: Михаил Фролов Дата публикации: 09:03

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Жители посёлка Верховье возмущены состоянием проезжей части на улице Ленина - в районном центре посёлка городского типа.

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18 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181771

Асфальтовое полотно здесь превратилось в решето. А после дождя многочисленные выбоины превратились в опасные лужи. Ямы местами настолько глубокие, что мобильный репортёр погрузил ноги в воду - буквально по щиколотку. "Тут луж столько, что хватит на весь посёлок, протяженность 3 километра - от конца до конца. И таких луж не сосчитать!" - рассказывает местный житель."Словно капли нервов у водителей - каждая такая лужица," - отмечает мобильный репортёр.