Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

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Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

Автор:
valahs
Дата публикации:
09:24
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В селе Михайловское Северского района Краснодарского края на Крюковском водохранилище просела дамба.

Инцидент произошёл 30 марта. Сообщается, что в результате ЧП в Северском районе в районе села Михайловского введен режим ЧС. Фотографии с место просадки грунта прислал мобильный репортёр.

По словам мобильного репортёра, на данный момент на месте оседания грунта ведутся ремонтные работы. Местных жителей при этом было решено не эвакуировать. Сообщается, что при текущих уровнях воды угрозы прорыва дамбы и подтоплений территорий ниже по течению (от Крюковского до Варнавинского водохранилищ) нет.
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Комментарии (1)

  • mreportertv
    10.11.2016 08:05
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