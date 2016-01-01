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В Краснодаре девушка выпала из автобуса и ударилась об автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:34
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В Краснодаре девушка выпала из автобуса - на ходу. Во время движения дверь общественного транспорта почему-то была открыта.

Пострадавшая сильно ударилась о припаркованную машину. Встать сама она, как видно кадрах с регистратора, не смогла. Несколько автомобилистов притормозили и поспешили на помощь.

К счастью, девушка быстро пришла в себя. Сообщается, что водитель автобуса открыл дверь за 20 метров до остановки. Это и могло дезориентировать пассажира.
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