В Краснодаре девушка выпала из автобуса и ударилась об автомобиль

Автор: mreportertv Дата публикации: 10:34

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В Краснодаре девушка выпала из автобуса - на ходу. Во время движения дверь общественного транспорта почему-то была открыта.

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32 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181780