В Казани женщины подрались в салоне трамвая
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 10:46
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Инцидент сняли на видео очевидцы ЧП. Дамы били друг друга и ногами, и сумками. Падали, поднимались - в результате одна из них вытолкнула другую на улицу. Остальные пассажиры, как сообщается, вмешиваться не стали. Некоторые наоборот поспешили выйти на ближайшей остановке.
Водитель, судя по всему, тоже решил на всё закрыть глаза. Конфликт был исчерпан, когда одна из женщин оказалась за дверью трамвая.
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