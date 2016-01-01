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В Казани женщины подрались в салоне трамвая

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:46
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ВНИМАНИЕ!!! 18+! На видео присутствует ненормативная лексика!!!Перепалка быстро переросла в потасовку - в Казани женщины подрались в салоне трамвая. Что не поделили представительницы слабого пола - не известно, но разбирательство устроили серьёзное.

Инцидент сняли на видео очевидцы ЧП. Дамы били друг друга и ногами, и сумками. Падали, поднимались - в результате одна из них вытолкнула другую на улицу. Остальные пассажиры, как сообщается, вмешиваться не стали. Некоторые наоборот поспешили выйти на ближайшей остановке.

Водитель, судя по всему, тоже решил на всё закрыть глаза. Конфликт был исчерпан, когда одна из женщин оказалась за дверью трамвая.
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