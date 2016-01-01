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В Казахстане из-за паводка затопило посёлок

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
10:59
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Эти кадры из Карагандинской области Казахстана. Здесь паводковые воды затопили поселок Агадырь.

Как пишут пользователи, через населенный пункт теперь течет река, глубина которой - от нескольких сантиметров до одного метра. Так, герой этого видео идёт по колено в воде. Сообщается, что в основном, пострадали дома в частном секторе.

По данным МЧС Казахстана, уровень воды постепенно уменьшается, пик наводнения уже прошел.
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