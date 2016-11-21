"Пылевой дьявол" попал на видео в Техасе
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:34
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Это видео из Техаса, которое за считанные часы растиражировали многие западные интернет-порталы.
Во время автомобильной поездки автор стал очевидцем достаточно редкого природного явления - пыльного вихря. Или, как его называют в США, пылевого дьявола. То есть - небольшого торнадо, поднимающего с земли песок, мелкие камни и другие предметы.
Для человека он, как правило, не опасен. И быстро сходит на нет. Однако это не мешает таким смерчам быть весьма зрелищными.
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