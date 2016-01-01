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В Марокко молния подожгла легковой автомобиль

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:40
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В Марокко поездка в грозу едва не стоила водителю жизни.

Прямиком в его автомобиль внезапно ударила молния. Транспортное средство тут же задымилось - да так и покатилось вперёд, оставляя за собой серый шлейф. Правда, потом его владелец всё-таки догадался затормозить. И тут же оказался окружён целой толпой то ли желающих помочь, то ли просто зевак.

Ну а в комментариях к ролику кто-то цинично пошутил, что, к счастью для них, вторая молния в это человеческое скопление - не ударила.
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Комментарии (0)

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