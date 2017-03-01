В Кирове подростки сделали селфи на крыше многоэтажного дома
- Автор:
- mreportertv
- Дата публикации:
- 11:56
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Жители Кирова шокированы поступком девочек, которые сделали групповое селфи на крыше высотного дома.Подростки стояли в опасной близости от края, рискуя в любой момент свалиться вниз. Как сообщает мобильный репортер, в тот день шел сильный снег, карнизы были скользкими - из-за этого ситуация осложнялась еще больше.
Сообщается, что в комментариях к ролику пользователи задаются вопросом, как подростки попали на крышу - ведь все входы на неё должны быть обязательно закрыты из соображений безопасности.
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