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Главная  /  Репортажи  /  В Кирове подростки сделали селфи на крыше многоэтажного дома

В Кирове подростки сделали селфи на крыше многоэтажного дома

Автор:
mreportertv
Дата публикации:
11:56
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Жители Кирова шокированы поступком девочек, которые сделали групповое селфи на крыше высотного дома.

Подростки стояли в опасной близости от края, рискуя в любой момент свалиться вниз. Как сообщает мобильный репортер, в тот день шел сильный снег, карнизы были скользкими - из-за этого ситуация осложнялась еще больше.

Сообщается, что в комментариях к ролику пользователи задаются вопросом, как подростки попали на крышу - ведь все входы на неё должны быть обязательно закрыты из соображений безопасности.
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Комментарии (0)

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