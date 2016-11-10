Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале (ВИДЕО)
- Автор:
- Saidsaid
- Дата публикации:
- 12:07
-
- 21
В тушении возгорания принимает участие вертолёт.Пожар в республиканской столице начался в пятницу утром. Загорелся вещевой рынок в центре Махачкалы.
По данным МЧС площадь пожара составляет 1200 кв.метров. Облака чёрного дыма виднеются на расстоянии от эпицентра возгорания. Их, как видно на кадрах, уносит на жилые дома.
К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 65 человек и 17 единиц техники. На данный момент, сообщается в региональном МЧС, пострадавших в результате пожара нет.
- 21
Комментарии (2)