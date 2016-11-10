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Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале (ВИДЕО)

Автор:
Saidsaid
Дата публикации:
12:07
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В тушении возгорания принимает участие вертолёт.

Пожар в республиканской столице начался в пятницу утром. Загорелся вещевой рынок в центре Махачкалы.

По данным МЧС площадь пожара составляет 1200 кв.метров. Облака чёрного дыма виднеются на расстоянии от эпицентра возгорания. Их, как видно на кадрах, уносит на жилые дома.

К ликвидации последствий происшествия от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 65 человек и 17 единиц техники. На данный момент, сообщается в региональном МЧС, пострадавших в результате пожара нет.

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Комментарии (2)

  • mreportertv
    10.11.2016 08:05
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  • Saidsaid
    12:22
    89886454111
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