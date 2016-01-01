Новая фотовыставка посвященная 145-летию Государственного исторического музея открыта на станции «Выставочная»

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 12:13

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31 марта, на станции метро «Выставочная» в галерее «Метро», для пассажиров открыта новая фотовыставка посвященная 145-летию Государственного исторического музея открыта. Новая экспозиция, которая познакомит посетителей с бесценными артефактами из коллекции Государственного исторического музея. Эти уникальные предметы пережили века и являются культурным наследием нашего города. Вход на выставку свободный.