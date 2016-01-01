Для тушения пожара на рынке в Махачкале привлечены вертолеты

Автор: Аноним Дата публикации: 12:39

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В пятницу утром на рынке Ирчи Казака в Махачкале произошёл пожар.

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17 0 Ссылка: http://www.mreporter.ru/reports/181794