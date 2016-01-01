Для тушения пожара на рынке в Махачкале привлечены вертолеты
- Автор:
- Аноним
- Дата публикации:
- 12:39
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В пятницу утром на рынке Ирчи Казака в Махачкале произошёл пожар.Сообщается, что площадь возгорания по предварительным данным составила 1200 квадратных метров. К тушению пожара на территории вещевого рынка от Главного управления МЧС России по Республике Дагестан привлечено 95 человек и 23 единицы техники. Кроме того, в небо над республиканской столицей поднялся вертолёт. Он также принимал участие в тушении пожара. а его работу удалось запечатлеть на видео мобильным репортёрам.
По состоянию на 11:30 пожар на рынке по улице Ирчи Казака в городе Махачкале был локализован. Причина возгорания уточняется. Пострадавших нет.
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