Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Странное ДТП обсуждают в Иркутске

Странное ДТП обсуждают в Иркутске

Автор:
newirkutsk
Дата публикации:
13:21
  • 20
  • 0

В Иркутске, на улице Сергеева произошло ДТП, которое жители города считают странным, предполагая разные версии случившегося. Судя по повреждениям автомобиля, удар пришелся прямо в боковую часть водителя, но на данном участке отсутствуют перекрестки, поэтому никто въехать в бок автомобиля не мог, если он стоял не поперек дороги. Также остается непонятным, как машина оказалась поднятой на такой высокий бордюр. Произошло это от удара, либо авто оттащили, чтобы не перекрывать движение остальному автотранспорту, задаются вопросом пользователи социальных сетей.

  • 20
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

50 0
10:34 | mreportertv
В Краснодаре девушка выпала из автобуса и ударилась об автомобиль
38 1
08:24 | Александр
Умная собака умилила автомобилиста в Усолье-Сибирском
30 0
27.03 17:24 | haritonoff.seryozha
Лёд тронулся на реке Ангара в Иркутске
86 0
21.10.2016 12:43 | papalis
В Иркутске во время снегопада стелют асфальт