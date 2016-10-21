Странное ДТП обсуждают в Иркутске

Автор: newirkutsk Дата публикации: 13:21

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В Иркутске, на улице Сергеева произошло ДТП, которое жители города считают странным, предполагая разные версии случившегося. Судя по повреждениям автомобиля, удар пришелся прямо в боковую часть водителя, но на данном участке отсутствуют перекрестки, поэтому никто въехать в бок автомобиля не мог, если он стоял не поперек дороги. Также остается непонятным, как машина оказалась поднятой на такой высокий бордюр. Произошло это от удара, либо авто оттащили, чтобы не перекрывать движение остальному автотранспорту, задаются вопросом пользователи социальных сетей.