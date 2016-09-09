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На станции метро “Достоевская” появилось место для музыкантов

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
14:27
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На станции метро “Достоевская” есть специальная метка, где музыканты могут на безвозмездной основе исполнять свои композиции.

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