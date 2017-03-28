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Грузовик загорелся на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий в Новосибирской области

Автор:
remius
Дата публикации:
16:54
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Грузовик загорелся на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий в Новосибирской области. Пострадавших нет.

  • 3
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