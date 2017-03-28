Грузовик загорелся на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий в Новосибирской области

Автор: remius Дата публикации: 16:54

3

3 0

Грузовик загорелся на трассе Новосибирск - Ленинск-Кузнецкий в Новосибирской области. Пострадавших нет.