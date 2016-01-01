Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Автомобиль буксируют задним ходом в Оренбурге

Автомобиль буксируют задним ходом в Оренбурге

Автор:
Alexniva
Дата публикации:
17:46
  • 13
  • 0

В городе Оренбург на проспекте Гагарина автомобиль буксируют задним ходом.

  • 13
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

35 0
11:40 | mreportertv
В Марокко молния подожгла легковой автомобиль
26 0
16:21 | serpvideo.ru
Два автомобиля столкнулись в Серпухове
4 0
18:54 | Orenpak
Куски льда на улицах Оренбурга
54 0
30.03 13:46 | mreportertv
В Сорочинске нетрезвый водитель уходил от погони и протаранил машину ДПС
34 0
29.03 14:25 | Pshichko66
Автомобиль "скорой помощи" вытаскивает на буксире "реанимобиль" из снега в городе Рубцовск Алтайского края