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Мойка основания фонтана на Манежной площади

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:45
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На Манежной площади работник городской службы мыл основание фонтана "Тройка" и территорию возле него.

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