Новая "достопримечательность" у Большого театра

Автор: LaimeLaim Дата публикации: 17:57

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У Большого театра появилась новая "достопримечательность" стайка свиристелей. Горожане и туристы останавливаются, с интересом разглядывают оригинальных птичек, поедающих ягоды и фотогравируют их на свои гаджеты и фотоаппараты. А свиристели с упоением насыщаются прошлогодними ягодами. В зимой и ранней весной пока еще нет насекомых птицы едят ягоды, которые припасла им природы с прошлого года. Когда закончится корм в городе они полетят дальше в поисках еды.