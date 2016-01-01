Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Новая "достопримечательность" у Большого театра

Новая "достопримечательность" у Большого театра

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
17:57
  • 12
  • 0

У Большого театра появилась новая "достопримечательность" стайка свиристелей. Горожане и туристы останавливаются, с интересом разглядывают оригинальных птичек, поедающих ягоды и фотогравируют их на свои гаджеты и фотоаппараты. А свиристели с упоением насыщаются прошлогодними ягодами. В зимой и ранней весной пока еще нет насекомых птицы едят ягоды, которые припасла им природы с прошлого года. Когда закончится корм в городе они полетят дальше в поисках еды.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

0 0
19:16 | alextsaryev99
Семибальные заторы на дорогах в столице
10 0
18:02 | LaimeLaim
Ремонтные работы на сквере на Самотечной улице
14 0
17:49 | LaimeLaim
Затяжной снегопад 31 марта
22 0
30.03 22:27 | Uwis
У московских птиц начался брачный период и поиск мест для гнездования