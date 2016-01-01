Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Пожар на рынке в Махачкале

Пожар на рынке в Махачкале

Автор:
Andiez
Дата публикации:
19:16
  • 2
  • 0

Горит торговый рынок "Ирчи Казака".

  • 2
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
18:52 | Павел Сибилёв
Загорание отходов лесопиления в городе Канск Красноярского края
27 0
12:39 | Аноним
Для тушения пожара на рынке в Махачкале привлечены вертолеты
19 0
16:32 | islam2017
Серьёзный пожар произошёл на рынке в Махачкале
1183 2
24.01 21:05 | denis947
В ТРЦ "Рио" на юго-западе Москвы произошел пожар
79 2
12:07 | Saidsaid
Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале (ВИДЕО)