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Белоснежная сказка на юго-западе столицы

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
20:26
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Снегом покрылось всё вокруг: ветки деревьев, газоны, стоящие автомобили,скамейки. А снег продолжает идти. Появились первые сосульки на ветках.

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