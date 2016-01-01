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В Москве продолжается снегопад. Видео с камер видеонаблюдения

Автор:
Sargo
Дата публикации:
20:27
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Москву засыпает снегом, посмотрим на се явление через камеры видеонаблюдения находящиеся в открытом доступе.

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Комментарии (0)

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