В ДТП на 79 км МКАД пострадал 1 человек
- Автор:
- Max_019
- Дата публикации:
- 21:41
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- 77
Вечером 31 марта на севере столицы произошло ДТП. НА 79-м км внутренней стороны МКАД столкнулись 2 автомобиля: Хендай Портер и ГАЗель. Оба автомобиля двигались в сторону Дмитровского шоссе. По неизвестной причине водитель Хендая врезался во впереди едущую ГАЗель. Водитель Портера оказался зажат в салоне. Его деблокировали прибывшие на место ДТП спасатели. Водитель был госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Движение в районе аварии затруднено.
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