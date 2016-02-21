В ДТП на 79 км МКАД пострадал 1 человек

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Вечером 31 марта на севере столицы произошло ДТП. НА 79-м км внутренней стороны МКАД столкнулись 2 автомобиля: Хендай Портер и ГАЗель. Оба автомобиля двигались в сторону Дмитровского шоссе. По неизвестной причине водитель Хендая врезался во впереди едущую ГАЗель. Водитель Портера оказался зажат в салоне. Его деблокировали прибывшие на место ДТП спасатели. Водитель был госпитализирован. На месте ДТП работают сотрудники ДПС. Движение в районе аварии затруднено.