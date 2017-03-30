Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В Брянске прошла метель

В Брянске прошла метель

Автор:
shvede88
Дата публикации:
22:00
  • 12
  • 0

В Брянске прошла метель.

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

13 0
22:35 | Uwis
Последствия снегопада на востоке Москвы в последний день марта
23 0
12:28 | Nurgaleeva_kzn
Сильная метель обрушилась на Казань (30.03.2017)
56 0
03.03 16:28 | qzaff
Многочисленные ямы образовались на одной из дорог в Брянске