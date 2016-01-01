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Последствия снегопада на востоке Москвы в последний день марта

Автор:
Uwis
Дата публикации:
22:35
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Последствия снегопада в Москве 31 марта: на деревьях - красота, а под ногами и на дорогах - лужи.

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