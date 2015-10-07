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Обзор курсов валют в обменном пункте СВАО

Автор:
Sargo
Дата публикации:
31.03 23:49
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Доллар подешевел на 1 рубль.

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