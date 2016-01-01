Загорание отходов лесопиления в районе города Канск Красноярского края

Автор: Павел Сибилёв Дата публикации: 11:14

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В Канске Красноярского края снова горят незаконные свалки отходов лесопиления. Три очага возгорания, суммарная площадь около 3000 кв.метров. 1 января 2017 года уже было возгорание на одном из этих незаконных полигонов отходов лесопиления. Видео показали в "Мобильном репортере" по ТВ. https://www.mreporter.ru/reports/175977 В город постоянно приезжают разные специалисты, экологи, не официально ситуацию оценивают как "экологическая катастрофа".