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В Новоульяновске снова зима

Автор:
Павел Константинов
Дата публикации:
11:20
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Мелкий снег и ветер прошел 1 апреля в Новоульяновске.

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