Водитель протаранил 4 автомобиля на севере столицы

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Для нескольких автомобилистов на севере столицы звонок 1 апреля о том, что их автомобили разбиты, не оказался первоапрельской шуткой. Возле дома 10 на улице 800-летия Москвы автомобиль "БМВ" врезался в 4 припаркованных автомобиля: "Опель Астра", "Фольксваген Поло", "ВАЗ" и "Ока". Водитель "БМВ" летел на огромной скорости по переулку от Бескудниковского бульвара в сторону Дмитровского шоссе. В какой-то момент водитель не справился с управлением, автомобиль врезался в стоящий слева автомобиль "Опель", автомобиль "БМВ" развернуло, он ударил припаркованный справа "ВАЗ", после чего его ещё раз развернуло и он врезался в также припаркованный автомобиль "Ока". От удара автомобиль "Опель" ударил сзади стоявший автомобиль "Фольксваген" и сам передними колёсами оказался на тротуаре. После ДТП 2 человека, находившихся в "БМВ", скрылись с места ДТП. Через некоторое время водитель "БМВ" вернулся к своему автомобилю. Владельцы разбитых машин ищут свидетелей ДТП, чтобы понять, кто находился за рулём автомобиля в момент ДТП. Автомобиль виновника аварии полностью перекрыл проезд по двору.