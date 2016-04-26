Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  Ульяновск замело снегом 1 апреля

Ульяновск замело снегом 1 апреля

Автор:
Аноним
Дата публикации:
13:11
  • 14
  • 0

У природы свои шутки на 1 апреля.

  • 14
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

17 0
14:22 | popova51
В Мурманской области 1 апреля началась сильная метель
19 0
11:20 | Павел Константинов
В Новоульяновске снова зима
371 1
26.04.2016 16:00 | escape911
В Ессентуках прошёл град
64 0
20.03 09:19 | flyman73
Ямы на дорогах поселка Ленинский в Ульяновске