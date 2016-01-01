В ДТП 4 авто в Ясенево пострадали 2 человека, один из них ребенок

Автор: Разведчик Дата публикации: 13:14

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Столкнулись БМВ, Тойота, Митсубиси и Вольво. На перекрестке улицы Айвазовского и Соловьиного проезда столкнулись БМВ и Тойота. После аварии БМВ отбросило на Митубиси, который стоял на светофоре на Соловьином проезде. Далее в аварийные машины врезался Вольво, который двигался в сторону центра по улице Айвазовского. От удара иномарка вылетела на тротуар. В результате аварии пострадали два человека, это ребенок 7-ми лет из автомобиля БМВ и женщина, которую позднее отправили в 7 ГКБ. Ребенку первую помощь оказывали очевидцы, с их слов он плохо дышал, но позднее пришел в себя. Ребенка госпитализировали в 9 ДГКБ на вертолете ЦЭМП с переломом ключицы и закрытой черепно-мозговой травмой. Виновник ДТП и все обстоятельства устанавливаются.