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Два автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
13:48
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Два автомобиля столкнулись на проспекте Вернадского. Водитель одного из автомобилей получил перелом руки.

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