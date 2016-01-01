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Два автомобиля столкнулись на дублёре проспекта Вернадского: 1 пострадавший

Автор:
AlTeg()
Дата публикации:
13:48
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На юго-западе Москвы столкнулись два автомобиля, есть пострадавший. На проспекте Вернадского, напротив дома № 11 столкнулись "БМВ" и "Субару. По одной из версий, водитель автомобиля "БМВ" врезался в ехавший впереди автомобиль "Субару". От сильного удара оба автомобиля развернуло. На место прибыли пожарные, сотрудники ГИБДД и бригада скорой помощи. В ДТП пострадал 1 человек, он получил перелом руки. После осмотра он отказался от госпитализации. Движение по дублёру было затруднено. Окончательные причины ДТП установит группа разбора.

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