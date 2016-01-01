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В Мурманской области 1 апреля началась сильная метель

Автор:
popova51
Дата публикации:
14:22
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Весна 2017 в Мурманской области. 1 апреля, очередная метель.

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