Крупный пожар произошёл на рынке в Махачкале

Дамба просела на берегу Крюковского водохранилища в Краснодарском крае

В Москве на заводе НПО «Молния» произошёл взрыв баллона: 3 погибших и 2 пострадавших

В Перми на улице Сивкова произошёл пожар

Семеро детей пострадали в ДТП на Варшавском шоссе в Москве

Серьезное ДТП остановило Киевское шоссе в Москве

В Махачкале сгорела фура

Пешеход погиб под колёсами иномарки на Рязанском проспекте в Москве

На западе столицы выгорела квартира

Три человека пострадало и 340 эвакуировано при пожаре в студенческом общежитии на востоке столицы

s
Загрузить
Главная  /  Репортажи  /  В парке "Сокольники" заработал велопрокат

В парке "Сокольники" заработал велопрокат

Автор:
Uwis
Дата публикации:
16:21
  • 17
  • 0

В парке "Сокольники" заработал велопрокат и сразу же стал востребованным.

  • 17
  • 0

Комментарии (0)

Для того, чтобы оставить комментарий, нужно зарегистрироваться или авторизоваться.

Ещё

9 0
18:07 | tim777
На Воздвиженке заработала выделенная полоса для общественного транспорта
20 0
16:20 | Uwis
Теплый солнечный выходной в Москве: погода сжалилась над горожанами
22 0
31.03 12:25 | Sargo
Выставка «Клинок — традиции и современность» в Москве
22 0
24.03 14:31 | LaimeLaim
Велопрокат открылся возле парка МУЗЕОН