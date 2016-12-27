Детский праздник состоялся в Московском метро в День смеха

Автор: Гринфельд Павел Дата публикации: 16:21

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День смеха отмечают по всему миру 1 апреля. Московский метрополитен также устроил для своих маленьких пассажиров весёлый праздник. Профессиональные художники украсили лица детей аквагримом, а также была проведена познавательная викторина. Детский праздник состоялся в переходе между станциями «Ленинский проспект» и «Площадь Гагарина​». Атмосферу веселья создавали знакомые каждому песни из мультфильмов в исполнении участников проекта «Музыка в метро». Собравшимся на праздник ребятам раздали кисточки т краски, с помощью которых они разрисовали 5 деревянных скамеек. Детям был представлен полный​ простор для творчества, поэтому каждая лавочка получилась уникальной по оформлению. Лавочки будут переданы в музей Центра профориентации метрополитена, чтобы​ через много лет юные художники смогли вновь увидеть свои работы. Интервью: Роман Латыпов - первый заместитель начальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе