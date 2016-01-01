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Улица Кочкиной в Кирове без ремонта два года

Автор:
Алексей Сопыряев
Дата публикации:
16:54
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Убитая и ни комузыку ни нужная улица Екатерина Кочкина.

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Комментарии (0)

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