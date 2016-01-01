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Главная  /  Репортажи  /  На Старокачаловской улице 31 марта во время мокровго снега укладывали асфальт

На Старокачаловской улице 31 марта во время мокровго снега укладывали асфальт

Автор:
Вадим Галахов
Дата публикации:
17:31
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Бездарная трата денег налогоплательщиков. Как думаете, сколько продержится эта дорога?

  • 12
  • 0

Комментарии (0)

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