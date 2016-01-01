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На Воздвиженке заработала выделенная полоса для общественного транспорта

Автор:
tim777
Дата публикации:
18:07
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1 апреля в центре Москвы заработала выделенная полоса для общественного транспорта на ул. Воздвиженка. Полоса расположена на участке от Арбатских ворот до ул. Моховая. Как ранее сообщили в пресс-службе департамента транспорта, выделенная полоса пройдет по пути следования магистрального маршрута м2, на котором ежедневно передвигается около 17 тыс. пассажиров. Ввод новой выделенной полосы позволит улучшить регулярность движения общественного транспорта, а также на полчаса сократит время в пути для городских автобусов. После ввода полосы ожидается увеличение пассажиропотока на 30%. В пресс-службе также сообщили, что благодаря вводу нового участка выделенной полосы будет создан беспрепятственный коридор для движения автобусов по Кутузовскому проспекту, ул. Новый Арбат и в центр столицы до Китай-города. Кроме того, в дальнейшем власти Москвы планируют запустить магистральный автобусный маршрут, который свяжет Кутузовский проспект и ул. Новый Арбат с проспектом Мира. В настоящее время для проезда по данному направлению необходимо совершить не менее двух пересадок на метро. В пресс-службе добавили, что на выделенных полосах скорость движения общественного транспорта увеличивается в среднем на 15-30%. Кроме того, по статистике, на магистралях, где организованы выделенные полосы, количество дорожно-транспортных происшествий снижается на 20-40%.

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