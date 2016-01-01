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"Не отправляю посылку потому, что я вас люблю": В почтовом отделении Челябинска отказываются принимать посылку

Автор:
Pasta
Дата публикации:
23:00
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В почтовом отделении № 128, которое находится в городе Челябинске на проспекте Победы в доме 319А, очень часто за час до окончания рабочего дня появляется вывеска "По техническим причинам приёма нет". На вопрос "что это за технические причины" ответ оператора банален: закончились штрих коды; и второй вариант: не работает программа. Несколько раз при таких "технических причинах" мне всё же удавалось отправить посылку, находились и штрих коды и чудесным образом начинала работать программа, но для такого "волшебства" приходилось скандалить. Но не всегда так везёт. Сегодня очередные "технические проблемы" ни в какую не поддались на мои просьбы. Оператор категорически отказалась принимать посылку, сославшись на отсутствие штрих кодов - такое вообще бывает? В каждом отделении штрих коды пачками хранятся, их отсутствие исключает возможность отправки всей корреспонденции, помимо разве что писем... Ну да ладно, в этот раз я включил камеру и попросил оператора повторить причину отказа принимать мою посылку и тут началось... Полное игнорирование, как будто я "сын стекольщика" и меня не видно, я прозрачный. Почему некоторые отделения превращаются в частную лавочку? До каких пор в этом отделении будет продолжаться бардак?

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