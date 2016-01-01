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Солнечный и теплый день в столице

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:32
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В столице значительно потеплело, выглянуло солнце и горожане потянулись на прогулку.

  • 18
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