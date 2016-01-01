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Весенние деревья установили около Большого московского цирка

Автор:
LaimeLaim
Дата публикации:
21:31
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У Большого цирка на проспекте Вернадского установили милые декоративные весенние деревья. Горожане охотно фотографируются на их фоне.

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